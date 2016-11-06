Ремонт компьютеров телефонов планшетов
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Ремонт роботов пылесосов
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Мы предлагаем

Профессиональный ремонт компьютеров, телефонов, электротранспорта, летательных аппаратов, роботов пылесосов, видеорегистраторов, дронов и другой инновационной техники

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У нас работают только квалифицированные специалисты. Починим любую сложную электронику: компьютеры, ноутбуки, принтеры, периферия, смартфоны, планшеты, гаджеты) с нашей гарантией

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Ремонт электроники | инновационной техники | электротранспорта | компьютеров | роботов пылесосов | в Казани

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Ремонт электроники | инновационной техники | электротранспорта | компьютеров | роботов пылесосов | в Казани

Отзывы

Ремонтировали нам ноутбук. Мастер приехал через 40 минут после звонка, с собой взял все, что было необходимо. Помимо ремонта, бесплатно провел чистку системы охлаждения.
Артем
Артем
Я купила в китайском интернет магазине планшет и разбила сенсорный экран - никто не хотел делать, потому что не было запчастей. И только здесь ремонт выполнили за неделю - нашли сенсор, стекло, даже пленку защитную приклеили!
Лариса Васильева
Лариса Васильева
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проблемы с компьютером

Проблемы с компьютером

Мы занимаемся ремонтом компьютеров, ноутбуков, электроники и бытовой техники. Нам можно доверять потому что мы работаем в Казани больше 10-ти лет. Работали бы плохо, давно

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Что делать если компьютер греется

Что делать если греется компьютер

Почему греется компьютер/ноутбук Современные компьютеры очень мощные, их детали нуждаются в большом количестве энергии, поэтому в работе всегда вырабатывается тепло. Проблемы начинаются, когда этого тепла

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Ошибки в работе комьпютера

Ошибки в работе компьютера

Мы занимаемся ремонтом компьютеров, ноутбуков и оргтехники. Устраним любые ошибки в работе компьютера. Обращайтесь в наш сервисный центр, потому что мы работаем по адекватным ценам

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почему компьютер шумит

Почему компьютер шумит

Шум компьютера свидетельствует о том, что кулера засорились или больше не пригодны к работе. Так же, шуметь могут приводы чтения или, что значительно хуже, засоренный

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не включается компьютер

Почему не включается компьютер

Если не включается компьютер, то можно самостоятельно попробовать найти причину неисправности. Если системник не реагирует на нажатие кнопки включения, то нужно проверить, включен ли компьютер

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Наш адрес

Фучика 52А, Ямашева 54 к1, Беломорская 6

Телефон

+7 843 2454699

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Пн-Пт: 9.00–19.00
Сб-Вс: 10.00-17.00