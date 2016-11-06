компьютеров, телефонов, планшетов, ноутбуков
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Мы предлагаем
Профессиональный ремонт компьютеров, телефонов, электротранспорта, летательных аппаратов, роботов пылесосов, видеорегистраторов, дронов и другой инновационной техники
Качественно! Быстро! Недорого!
У нас работают только квалифицированные специалисты. Починим любую сложную электронику: компьютеры, ноутбуки, принтеры, периферия, смартфоны, планшеты, гаджеты) с нашей гарантией
Наши услуги
- Диагностика и ремонт компьютера от 300 руб.
Качественная диагностика и недорогой ремонт компьютеров всех марок
- Ремонт и модернизация ноутбука от 1000 руб.
Апгрейд ноутбука: замена компонентов на более современные и быстрые
- Ремонт планшетов от 500 руб.
Качественный профессиональный ремонт мобильной техники: смартфоны, планшеты, видеонавигаторы, плееры, фотокамеры. Запчасти , чистка, обслуживание
- Ремонт телефонов от 500 руб.
Проффессиональный ремонт всех моделей телефонов и смартфонов, включая iPhone и китайские марки
- Ремонт инновационной техники от 500 руб.
Быстрый ремонт электротранспорта. Электросамокатов, сигвеев, квадрокоптеров, роботов пылесосов
Как мы ремонтируем
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Проблемы с компьютером
Мы занимаемся ремонтом компьютеров, ноутбуков, электроники и бытовой техники. Нам можно доверять потому что мы работаем в Казани больше 10-ти лет. Работали бы плохо, давно
Что делать если зависает компьютер
Компьютер будет нормально работать только когда о нём заботятся. Не каждый сможет сделать это правильно. Так же, компьютер может зависнуть из-за какой-либо случайности, которые могу
Что делать если греется компьютер
Почему греется компьютер/ноутбук Современные компьютеры очень мощные, их детали нуждаются в большом количестве энергии, поэтому в работе всегда вырабатывается тепло. Проблемы начинаются, когда этого тепла
Ошибки в работе компьютера
Мы занимаемся ремонтом компьютеров, ноутбуков и оргтехники. Устраним любые ошибки в работе компьютера. Обращайтесь в наш сервисный центр, потому что мы работаем по адекватным ценам
Почему компьютер шумит
Шум компьютера свидетельствует о том, что кулера засорились или больше не пригодны к работе. Так же, шуметь могут приводы чтения или, что значительно хуже, засоренный
Почему не включается компьютер
Если не включается компьютер, то можно самостоятельно попробовать найти причину неисправности. Если системник не реагирует на нажатие кнопки включения, то нужно проверить, включен ли компьютер