На рынке представлены многие модели систем видео регистрации. Среди них Supra, Sho Me, Ritmix, Trendvision, Prestigio. Наши мастера способны выполнить высококачественный ремонт видеорегистраторов любых производителей. В нашем арсенале лучшее оборудование для диагностики и ремонта. В считанные секунды мастер определит неисправность и будет известна цена на ремонт видеорегистратора, с учетом стоимости деталей.

В нашем сервисном центре расположен большой склад запчастей и комплектующих для ремонта сложной техники и электроники. У на можно найти матрицу, пзс камеру, дисплей, кнопки, корпуса, разъемы питания и многое другое. Склад расположен в Казани. Сдать технику в ремонт можно самостоятельно в сервисный центр. Запчасти можно получить самовывозом. Действует услуга возврата товаре, если не подошло, не пригодилось, не подходит. Мы заменим на подходящий товар, или вернем деньги. Если вы находитесь в другом регионе, мы осуществим доставку запчастей по почте или транспортной компанией, по вашему выбору.

Частые причины неисправности видеорегистратора

Не включается. Нет питания, не работает блок питания, либо контроллер питания на основной плате.

Не работает от автономной батареи. Необходима замена аккумулятора, либо неисправен контроллер. В редких случаях необходима замена платы.

Запись не воспроизводится. Поврежден шлейф, либо видеочип. Необходима диагностика.

Не читает карту памяти. Необходимо проверить карту, отформатировать на другом устройстве, либо заменить.

Нет звука. Требуется замена динамиков. Не установлены кодеки. Требуется прошивка системы.

Наши мастера готовы взяться за любую неисправность и быстро ее устранить. У нас отсутствует дефицит запасных частей. У нас свой большой склад, и все необходимое под рукой.

Мы отвечаем за качество. Ремонт видеорегистраторов выполняется на высоком уровне. Мы даем гарантию до 6 месяцев. Позвоните нам, или оставьте заявку в живом чате, мы быстро решим проблему. Вы сможете заказать услугу «Срочный ремонт» и готовую технику можно будет забрать в день обращения.

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